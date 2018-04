Früherer Munich-Re-Chef Bomhard soll Aufsichtsratschef der Deutschen Post werden

Der ehemalige Chef des Rückversicherers Munich Re , Nikolaus von Bomhard, soll wie erwartet neuer Aufsichtsratsvorsitzender bei der Deutschen Post werden. Das teilte der Dax-Konzern auf seiner Hauptversammlung am Dienstag in Bonn mit. Von Bomhard sollte im Anschluss an die Versammlung auf der ersten Sitzung des dort neu gewählten Aufsichtsrats bestimmt werden. Er folgt damit auf den langjährigen Vorsitzenden Wulf von Schimmelmann (71), der nach dem turnusmässigen Ende seiner Amtszeit nicht erneut kandidierte.