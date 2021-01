Früherer Wirecard-Finanzvorstand bestreitet Verstrickung in Skandal

Der frühere Finanzvorstand des Skandalunternehmens Wirecard hat jegliche Beteiligung an dem mutmasslichen Milliardenbetrug bestritten. Im Untersuchungsausschuss des Bundestags sagte er am Donnerstag, die umstrittenen Treuhandkonten hätten nicht in seinem Aufgabenbereich gelegen. Vielmehr sei der inzwischen untergetauchte Wirecard-Manager Jan Marsalek zuständig gewesen. "Zu keiner Zeit sind mir die derzeit in Rede stehenden kriminellen Machenschaften anderer Personen in der Wirecard AG mitgeteilt, angedeutet oder sonst bekannt geworden", betonte der Finanzvorstand. "Ich hatte davon keine Kenntnis."