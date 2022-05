Fuchs Petrolub beteiligt sich an Elektrolyte-Hersteller für Batterien

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub steigt mit einer Beteiligung in das Batteriegeschäft ein. Fuchs Petrolub übernehme 28 Prozent der Anteile der E-Lyte Innovations GmbH, teilte der MDax-Konzern am Mittwoch in Mannheim mit. E-Lyte Innovations entwickelt und produziert den Angaben zufolge Flüssig-Elektrolyte, die als wesentlicher Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien unter anderem für die E-Mobilität verwendet werden. Insgesamt investiere das Unternehmen rund acht Millionen Euro in das neue Tätigkeitsfeld, hiess es weiter. Fuchs könne sukzessiv weitere Anteile an E-Lyte Innovations erwerben. Die Aktie legte im Vormittagshandel um rund 1,5 Prozent zu.