Fuchs Petrolub mit mehr Gewinn im dritten Quartal - Aktie erholt sich

Die Aktie war seitdem stark unter Druck geraten. Am Tag nach der Gewinnwarnung verlor das Papier zeitweise bis zu 10 Prozent. Nach Vorlage der ausführlichen Zahlen am Freitag erholte sich die Aktie wieder etwas und gewann am Vormittag knapp 1,8 Prozent und führt damit die Gewinnerliste im MDax an.

Analyst Markus Mayer von der Baader Bank erklärte, obwohl Fuchs länger brauche als früher, um höhere Rohstoffpreise an die Kunden weiter zu reichen, stelle er die Preismacht des Konzerns nicht in Frage. Auch Knud Hinkel von Equinet ist der Meinung, dass er nichts Falsches an dem sonst hochprofitablen Unternehmen finden könne. Es komme in den folgenden Quartalen darauf an, ob Fuchs Petrolub Preiserhöhungen durchsetzen sowie das zuletzt schwächelnde Geschäft in Skandinavien wieder auf Wachstumskurs zurückbringen könne./nas/men/she

(AWP)