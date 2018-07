Führungskrise bei Thyssenkrupp: Stiftung will für Stabilität sorgen

In der Auseinandersetzung um den Kurs des Essener Industriekonzerns Thyssenkrupp haben sich die IG Metall und die in die Kritik geratene Krupp-Stiftung mit einem gemeinsamen Bekenntnis zur Kontinuität zu Wort gemeldet. "Stiftung und Arbeitnehmervertreter haben immer auch gemeinsam für die Stabilität des Unternehmens eingestanden. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern", zitiert die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" am Dienstag Stiftungschefin Ursula Gather und Markus Grolms, der für die IG Metall im Aufsichtsrat des Konzerns sitzt. Die Stiftung ist die grösste Anteilseignerin des Dax -Unternehmens.