Fünf Werke bei Osram von Massnahmen betroffen

Konkret sind in Italien die Werke in Treviso und Bergamo wegen der staatlichen Massnahmen in der Corona-Krise geschlossen. In Malaysia wurden der Standort Kulim und die weltweit grösste Produktionsanlage des Konzerns in Penang teilweise heruntergefahren, weil die Regierung die Zahl der Mitarbeiter pro Standort beschränkt. In den USA ist ein Standort in Austin geschlossen und wird desinfiziert, nachdem es dort einen Verdachtsfall gegeben hat. Die deutschen Standorte von Osram sind bisher nicht betroffen./ruc/DP/jha

(AWP)