Fundamenta erhält mit Luzerner Kantonalbank neuen Grossaktionär

Die beiden Unternehmen wollen nun zusammenarbeiten. LUKB-Kunden erhielten durch diese Kooperation einen einfacheren Zugang zur Immobilienkompetenz der Fundamenta Gruppe, heisst es in der Fundamenta-Mitteilung. Die Kantonalbank soll zudem mit einem Vertreter im Verwaltungsrat der Fundamenta Group Holding Einsitz nehmen.

Die LUKB will mit der Beteiligung laut eigenen Angaben bei ihren Dienstleistungen für Immobilien-Investoren entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Immobilien-Portfolios "die nächste Stufe erreichen". Man werde in den kommenden Wochen und Monaten intensiv an Konzepten arbeiten, Entwicklungspotenziale eruieren und danach in gemeinsamen Projekten umsetzen, schreibt die LUKB.

Weiterhin soll aber die Unabhängigkeit der beiden Gesellschaften gewahrt werden, wie es in der Fundamenta-Mitteilung heisst. Die bestehenden Mehrheitsaktionäre der Fundamenta Group wollten den Ausbau der heutigen Kundenbasis von über 1'500 Pensionskassen, Institutionellen Anlegern, Family Offices und privaten Immobilieninvestoren "aktiv steuern".

tp/tt

(AWP)