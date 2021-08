Hiestand bleibe dem Unternehmen künftig aber weiter als Beirat verbunden, teilt die Gruppe am Mittwoch mit. Zudem wird Marcel Schaad, der von Swiss Prime Site zum Unternehmen stösst, per 1. November 2021 den neuen Bereich Acquisitions & Investment Solutions leiten. Er rückt für Hans-Peter Gehrig, bislang Leiter Einkauf Immobilien, in die Geschäftsleitung. Gehrig bleibt ebenfalls als Beirat im Unternehmen.

dm/ra

(AWP)