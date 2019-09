Fundamenta Real Estate sieht sich nach starkem Halbjahr auf gutem Weg

Aus seinen Liegenschaften erzielte die Gruppe Mieterträge von 14,3 Millionen Franken, ein Plus von 14,6 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2018. Dies sei durch den planmässigen und selektiven Portfolio-Ausbau erreicht worden, wie die Gruppe am Freitag mitteilte.

Der Fokus der Investitionen lag auch in den ersten sechs Monaten unverändert auf Wohnimmobilien im mittleren Mietzinssegment. Der bereits hohe Mietanteil konnte leicht auf 92,1 Prozent von 91,7 Prozent im Vorjahr erhöht werden. Die Leerstandsquote reduzierte sich deutlich auf 3,4 Prozent (Vj: 5,1%).

Deutliches Gewinnplus

Vor allem aber auf Gewinnseite hat die Gruppe deutlich zulegen können. Hier steigerte sie den Reingewinn um 54 Prozent auf 10,1 Millionen Franken. Eine deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses und ein auf den Anlageimmobilien erzielter Neubewertungseffekt haben den Angaben zufolge zu diesem Resultat geführt.

Ihr Immobilien-Portfolio hat die Gesellschaft im ersten Halbjahr 2019 mit drei weiteren Liegenschaften in den Kantonen Zürich, Bern und Aargau sowie einem Entwicklungsprojekt in Zofingen weiter ergänzt. Die neu erworbenen Bestandsliegenschaften weisen einen Marktwert von 48,3 Millionen Franken auf. Unter Berücksichtigung der insgesamt vier Entwicklungsprojekte in Zürich, Schlieren und Zofingen umfasste das Immobilienportfolio am Ende der Berichtsperiode insgesamt 63 Liegenschaften mit 1'782 Wohneinheiten.

Für den weiteren Verlauf zeigt sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft zuversichtlich, die angestrebten Zielwerte im Geschäftsjahr 2019 zu erreichen.

