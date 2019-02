Fundamenta Real Estate: Stabsübergabe an der Spitze des Verwaltungsrates

Garcia bleibe aber Mitglied des Verwaltungsrats, teilte die seit rund zwei Monaten an der Schweizer Börse SIX kotierte Gesellschaft am Donnerstag mit. Sein Bruder Javier Garcia scheide hingegen aus dem Verwaltungsrat aus, behalte aber seine Beteiligung am Unternehmen. David und Javier Garcia gründeten die Immobiliengesellschaft vor 13 Jahren.

Prepoudis wird laut der Mittelung als vollamtlicher Verwaltungsratspräsident mit den Länder-CEOs sowie den geschäftsführenden Partnern die strategische Ausrichtung der Gruppe festlegen und begleiten. Der ehemalige CEO von RobecoSAM AG bringe grosse Erfahrung im Investment-Geschäft und in der Vermögensverwaltung sowie ein breites Netzwerk mit.

Zudem wird der Verwaltungsrat aufgestockt: Neu sollen Ivo Furrer, Christoph Zaborowski, Peter Barandun und Martin Brendel Einsitz im Aufsichtsgremium nehmen. Bei den vier handle es sich "überzeugende Entscheidungsträger" mit langjähriger Erfahrung im Immobiliensektor.

ra/tt

(AWP)