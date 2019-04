Die Anlagestiftung Fundamenta Group Investment Foundation nimmt in den kommenden zwei Monaten Kapital für ihre Anlagegruppe Swiss Real Estate auf. Sie will bis zu 200 Millionen Franken einsammeln. Das Geld soll in Liegenschaften mit Wohn- und Gewerbenutzungen in der Schweiz investiert werden, wie die Anlagestiftung der Immobiliengesellschaft Fundamenta am Dienstag mitteilte.