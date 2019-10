Fusion zwischen Skigebieten im Wallis geplatzt

Der Zusammenschluss zwischen den Skiliften von Champéry VS und Morgins VS kommt nicht zustande. Die Aktionäre von TéleChampéry-Les Crosets weigerten sich am Freitagabend in Val-d'Illiez VS, mit dem Unternehmen Portes du Soleil Schweiz (PDS-CH), das vom Weingut Morgins verwaltet wird, zu fusionieren.