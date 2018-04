Fusionspartner Linde und Praxair planen gerüchteweise weitere Verkäufe

Die Gasehersteller Linde und Praxair wollen Kreisen zufolge ihre geplante Fusion mit weiteren Zugeständnissen retten. Die beiden Unternehmen seien bereit, mehr Vermögenswerte zu verkaufen als erwartet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dabei handele es sich um ein Geschäft in Italien und einen kleinen Bereich in Asien. Bei beiden Unternehmen sei zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen gewesen. Anleger reagierten mit Gelassenheit, grössere Kursbewegungen gab es nicht.