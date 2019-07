Fusionspläne: Lieferdienste Takeaway.com und Just Eat bei Preis einig

(Ausführliche Fassung) - Unter den Essens-Lieferdiensten bahnt sich ein milliardenschwerer Zusammenschluss an. Die niederländische Lieferando-Mutter Takeaway.com will ihren britischen Wettbewerber Just Eat kaufen. Weil der Deal komplett über einen Aktientausch stattfinden soll, dürften am Ende allerdings die Just-Eat-Aktionäre die Mehrheit an dem fusionierten Unternehmen halten, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Just Eat-Aktien legten am Montag um 21 Prozent zu, während Takeaway-Aktien leicht nachgaben.