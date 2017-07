G20: Banken-Regulierung mit USA vorangetrieben - Wachstumsziel wackelt

Die G20-Gruppe der Top-Wirtschaftsmächte will das weltweite Wachstum für mehr Jobs vorantreiben und bei der Finanzmarktregulierung nicht locker lassen. Die Staats- und Regierungschefs der grossen Wirtschaftsmächte (G20) verabschiedeten auf ihrem Gipfel am Samstag in Hamburg einen Aktionsplan. Bei dem Spitzentreffen bekannten sich die USA zur Regulierung der Finanzmärkte und zu Massnahmen für eine faire Besteuerung von Unternehmen. Zuvor gab es Sorgen, dass sie sich zurückziehen, nachdem US-Präsident Donald Trump Finanzmarktregeln auf den Prüfstand gestellt hatte.