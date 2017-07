Gabelstapler-Hersteller Kion bleibt auf Kurs

Europas grösster Gabelstapler-Hersteller Kion hält Kurs. Zur Jahresmitte bestätigte Konzernchef Gordon Riske die Prognose fürs Gesamtjahr. "Auch im zweiten Quartal entwickelte sich der weltweite Stapler- und Lagertechnikmarkt sehr gut", erklärte er am Mittwoch am Sitz in Wiesbaden. In beiden Hauptsegmenten erlebe das Unternehmen nach wie vor eine hohe Marktdynamik.