Gabelstaplerhersteller Kion überrascht positiv mit Ergebnis und Dividende

Der Gabelstaplerhersteller Kion hat mit einem starken Schlussquartal die eigenen Konzernprognosen erfüllt und hebt die Dividende überraschend kräftig an. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte im vergangenen Jahr um 1,6 Prozent auf 789,9 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das war deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Der Umsatz stieg um 5,2 Prozent auf fast 8 Milliarden Euro. Ohne Wechselkurseffekte hätte der Erlös um 7,5 Prozent zugelegt.