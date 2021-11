Galderma-CEO hält Börsengang in der Schweiz für eine Option

Der Westschweizer Hautpflegekonzern Galderma denkt über einen Börsengang nach. "Ein Börsengang ist ganz klar eine Option, dafür kommt auch die Schweiz in Frage", sagte CEO Flemming Ornskov in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (online). Bereits am Montag hatte die "Financial Times" über entsprechende Pläne berichtet.