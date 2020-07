Galenica-Aktien geben nach Hedoga-Übernahme leicht nach

Die Aktien des Gesundheitskonzerns Galenica haben den Handel am Donnerstag fester eröffnet, büssen nun aber leicht an Wert ein. Damit reagiert die Aktie kaum auf den am Morgen angekündigten Zukauf der Hedoga-Gruppe. Der Zukauf sei eine sinnvolle Ergänzung des Markenportfolios der Tochter Verfora, sagen Analysten.