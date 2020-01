Galenica nominiert Pascale Bruderer für Sitz im Verwaltungsrat

Mit Bruderer gewinnt Galenica eine Persönlichkeit für den Verwaltungsrat, die mit den Abläufen in Bundesbern und auch mit dem Schweizer Gesundheitssystem bestens vertraut ist. In den Jahren 2002 bis 2011 politisierte sie für die SP im Nationalrat, ehe sie 2011 in den Ständerat gewählt wurde. Im vergangenen Dezember trat die Aargauerin von der politischen Bühne ab.

Als langjähriges Mitglied in der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit habe Bruderer unter anderem in der Gesundheitspolitik politische Schwerpunkte gesetzt, schreibt Galenica. Sie könne in diesem Bereich "wichtiges ergänzendes Wissen" in den Verwaltungsrat tragen. Heute sitzt Bruderer bereits im Verwaltungsrat der Mobiliar und der Messebetreiberin Bernexpo. Zudem ist für die Wahl in den Verwaltungsrat der TX Group (vormals Tamedia) nominiert.

Bei Galenica soll Bruderer den im Verwaltungsrat frei werdenden Platz von Fritz Hirsbrunner besetzen. Hirsbrunner habe sich nach über 40 Jahren Tätigkeit in der Gruppe dazu entschieden, sich nicht mehr zur Wahl zu stellen, hiess es. Er war bei Galenica in all den Jahren in verschiedenen Funktionen tätig, ehe er 2014 von der Geschäftsleitung in den Verwaltungsrat wechselte. Hirsbrunner war unter anderem während einiger Jahre Finanzchef.

mk/rw

(AWP)