Galenica und Aevis Victoria beteiligen sich an Gesundheitsplattform Well

(Ausführliche Fassung, ergänzt mit Aevis Victoria) - Galenica und Aevis Victoria beteiligen sich an der digitalen Gesundheitsplattform Well. Gemeinsam mit den vier Gründungspartnern CSS, Visana, Medi24 und der Zur Rose-Gruppe wollen die beiden Firmen als neue Aktionäre künftig eine führende Rolle beim weiteren Ausbau des Unternehmens einnehmen, teilten die beiden Unternehmen am Dienstag in separaten Communiqués mit.