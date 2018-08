Galenica wächst im ersten Halbjahr nur verhalten - Gewinn steigt kräftig

Im ersten Halbjahr 2018 erzielte Galenica einen Umsatz von 1,57 Milliarden Franken, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 0,9 Prozent entspricht. Unter Ausklammerung der positiven Sondereffekte in Höhe von 7,0 Millionen Franken stieg der Betriebsgewinn EBIT um 7,5 Prozent auf 74,9 Millionen Franken, wie Galenica am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein um 8,2 Prozent höherer Reingewinn von 56,5 Millionen.

Mit den Zahlen hat der Apothekenkonzern die Erwartungen der Analysten auf Stufe Umsatz leicht verfehlt, mit den Gewinnzahlen jedoch übertroffen.

Preissenkungsmassnahmen und Generika bremsen Wachstum

Gebremst wurde die Umsatzentwicklung von der zunehmenden Verbreitung von Generika-Medikamenten und den Preissenkungsmassnahmen des Bundes. Die geforderten Preisreduktionen seien dabei wesentlich höher ausgefallen, als von den Behörden ursprünglich angekündigt worden sei, schrieb Galenica weiter. Aufgrund der ausgeprägten Grippesaison fiel dagegen der Absatz von Erkältungsmedikamenten hoch aus.

Insgesamt verzeichneten beide Segmente der Gruppe - die Sparten Health&Beauty sowie Services - im ersten Semester ein Wachstum. Im grösseren Geschäftsbereich Services, der u.a. Logistikleistungen für den Schweizer Gesundheitsmarkt beinhaltet, stieg der Umsatz um 0,9 Prozent auf 1,18 Milliarden Franken. Dagegen ging der EBIT aufgrund des wegfallenden Einmalertrages aus dem Vorjahr um 22 Prozent auf 22,3 Millionen zurück.

Health&Beauty, das die Geschäftsbereiche Retail und Products&Brands umfasst, verbuchte ein Umsatzplus von 2,5 Prozent auf 746 Millionen Franken. Der EBIT kletterte um fast 10 Prozent auf 54,3 Millionen. Die Anzahl der eigenen Apotheken nahm um neun Standorte auf insgesamt 343 zu.

Ausserdem investierte die Gruppe auch weiter in den Online-Bereich. So habe sich das Angebot auf der im vergangenen Jahr lancierten Plattform "Click & Collect" auf rund 16'000 ausgedehnt, heisst es. Dies sei über die Hälfte mehr als noch Ende 2017.

Ausblick zuversichtlich

Für das Gesamtjahr 2018 peilt Galenica weiterhin ein Umsatzwachstum von 2 bis 3 Prozent an. Allerdings werde das Wachstum aufgrund der Preissenkungsmassnahmen am unteren Ende dieser im März kommunizierten Bandbreite zu liegen kommen, so die heutige Mitteilung. Der EBIT ohne den Einfluss von IAS 19 soll weiter mindestens auf Vorjahreshöhe zu liegen kommen. Ohne die positiven Einmaleffekte aus dem Vorjahr entspreche dies einer Steigerung von 5 Prozent.

Ebenfalls unverändert bleibt die Dividendenpolitik. So sollen die Aktionäre für das laufende Jahr eine Dividende erhalten, die mindestens auf Vorjahreshöhe liegt.

an/dm

(AWP)