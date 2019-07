GAM-Aktien mit Kursfeuerwerk nach vorläufigen Halbjahreszahlen

Die Aktien des Vermögensverwalters GAM legen am Mittwochmorgen ein Kursfeuerwerk an den Tag, können damit aber nur einen Teil der Kursverluste des Vortags wieder wett machen. Das Unternehmen wird vorläufigen Angaben zufolge das erste Semester mit einem Verlust nach einem Gewinn im Vorjahr abschliessen, was in grosso modo den Schätzungen der Analysten entspricht.