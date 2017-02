GAM-Aktionär RBR schlägt eigene Kandidaten für VR vor - Aktie zieht an

(Ergänzt um Aktienkurs und weitere Details) - Der GAM-Aktionär RBR wünscht sich an der kommenden Generalversammlung personelle Änderungen im Verwaltungsrat des Vermögensverwalters. So schlägt die Aktionärsgruppe die Wahl von Kasia Robinski, William Raynar und Rudolf Bohli zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vor. An der Börse stösst die Mitteilung über das Traktandierungsbegehren auf grossen Anklang.