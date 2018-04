Der Asset Manager GAM kann die Position des "Group General Counsel" neu besetzen. Rachel Wheeler wird die Tätigkeit bei GAM "später in diesem Jahr" aufnehmen und in das Gruppenmanagement eintreten, wie GAM am Mittwoch mitteilt. Das Finanzunternehmen hatte vor Monatsfrist mitgeteilt, dass der bisherige Amtsinhaber Dirk Spiegel das Unternehmen per sofort verlassen habe.