GAM erhält mit Sally Orton neue Finanzchefin

Er werde in den kommenden Monaten beim Unternehmen bleiben, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten, teilte GAM am Mittwoch mit. McNamara war seit 2015 Finanzchef bei GAM.

Orton war seit Mai seine Stellvertreterin. Sie habe Führungs- und Managementfunktionen in börsenkotierten Asset Management-Firmen, Versicherungen, Banken und Infrastrukturunternehmen inne, wie es in der Mitteilung hiess. Zudem verfüge sie über 15 Jahre Erfahrung in der Wirtschaftsprüfungspraxis. So arbeitete sie bei KPMG, PwC und EY.

tt/ra

(AWP)