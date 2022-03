Dowsett wird direkt an CEO Peter Sanderson rapportieren, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Er verfügt den Angaben zufolge über fast 30 Jahre Erfahrung im Investment Management und war zuletzt 18 Jahre lang bei BlueBay Asset Management tätig.

Gleichzeitig wird Juan Landazabal, der derzeitig Global Head of Trading, zum Head of Investment Platform befördert. Er wiederum wird an Dowsett berichten.

