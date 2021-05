Terence Bong wird die Leitung des neuen Büros übernehmen und ist damit verantwortlich für die Kundenbetreuung in Singapur und der Region Südostasien, wie GAM am Mittwoch mitteilte. Er berichte an Rossen Djounov, Head of APAC. Mit dem neuen Büro soll die Bedeutung der Region Asien-Pazifik als strategischer Wachstumsmarkt unterstrichen werden. GAM hat in der Region bereits Büros in Hongkong, Tokio und Sydney.

dm/rw

(AWP)