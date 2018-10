GAM steht laut Agenturbericht in Verkaufsverhandlungen - Aktie legte zu

(Wiederholung mit Aktienschlusskurs) - Um den Vermögensverwalter GAM kursieren am Markt Übernahmegerüchte. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch berichtete, führt GAM informelle Gespräche mit potenziellen Käufern zur Übernahme des gesamten Unternehmens oder von Teilen. An der Börse kletterten die GAM-Aktien mit den Spekulationen in die Höhe.