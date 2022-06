Gastrosuisse: Pandemie hat Fachkräftemangel verschärft

Vor allem der zweite Lockdown während der Pandemie sorgte in der Gastrobranche für viel Unsicherheit. Viele Mitarbeiter haben sich in dieser Zeit eine neue Arbeit gesucht. Nun fehlen in der Branche die Fachkräfte, sagt Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer in einem Interview mit der "NZZ" vom Freitag. Dabei sei der Fachkräftemangel kein neues Problem, die Pandemie habe es aber verschärft.