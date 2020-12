Gategroup gleist Laufzeitverlängerung einer Anleihe auf

Der wegen der Coronakrise unter Druck stehende Airline-Caterer Gategroup unternimmt einen weiteren Schritt bei der geplanten Refinanzierung. Die geplante Verlängerung einer 2022 fälligen Unternehmensanleihe über 350 Millionen Franken (3%/2022) um fünf Jahre wird jetzt in Angriff genommen, wie es in einer Mitteilung am Freitag heisst.