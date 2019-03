Gategroup mit starkem Wachstum 2018 - Legt in Asien deutlich zu

So erhöhte sich der Umsatz 2018 um 8,5 Prozent auf 4,9 Milliarden Franken. Beim EBITDA erzielte Gategroup mit 343,9 Millionen Franken nach 300,4 Millionen im Jahr 2017 ebenso wie beim Umsatz einen Rekordwert. Die EBITDA-Marge verbesserte sich um 40 Basispunkte auf 7,0 Prozent.

Auch den Barmittelzufluss hat der Airline-Caterer, der sich im Besitz der chinesischen HNA-Gruppe befindet, weiter steigern können. Wie es in der Mitteilung hiess, nahm dieser 2018 auf 255,7 Millionen Franken zu, was einem Plus von 21,6 Prozent entspricht.

Zu dem Wachstum trugen zwar alle Regionen bei, mit einem Sprung um etwa ein Viertel fiel das Wachstum in der Region Asien-Pazifik aber besonders stark aus. Allerdings steuert diese Region aktuell mit 434,2 Millionen Franken auch nur einen kleineren Teil zum Gesamtumsatz bei. Den Löwenanteil generiert Gategroup in den Regionen Europa und Naher Osten und Nordamerika, die zusammen für mehr als drei Milliarden Umsatz stehen.

2018 hätte der Flugzeugcaterer an die Schweizer Börse zurückkehren sollen. Doch der IPO wurde abgesagt, weil HNA die Aktien nicht zum gewünschten Preis an die Investoren bringen konnte.

hr/ra

(AWP)