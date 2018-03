Gategroup sagt Börsengang wegen Marktumfeld ab

Der für den morgigen Dienstag geplante Börsengang des Airline-Caterers Gategroup wird in letzter Minute abgeblasen. Zusammen mit dem Besitzer, der HNA Group, sei beschlossen worden, das IPO für eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange nicht weiter zu verfolgen, teilt Gategroup am Montag mit. Im aktuellen Marktumfeld sei die Bewertung ungenügend ("gap in valuation"), lautet die Begründung für den Rückzug.