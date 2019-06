Gaznat erzielt 2018 mehr Umsatz und Gewinn

Der Umsatz legte um gut 12 Prozent auf 594 Millionen Franken zu. Dies sei die vierte Umsatzsteigerung in Folge, teilte das Unternehmen mit Sitz in Vevey am Donnerstag mit. Die Kunden verbrauchten dabei gut 6 Prozent mehr Gas als im Vorjahr, wobei dieser Wert um die wetterbedingten Temperatureffekte bereinigt ist.

Einerseits habe die Kältewelle von Ende Februar 2018 einen Einfluss gehabt, andererseits sei das Jahr 2018 laut MeteoSchweiz gesamthaft gesehen das wärmste gewesen seit Messbeginn. Dies zeige die Wichtigkeit genügend grosser Vorräte im Winter, so Gaznat. Dank geringerer Kosten erhöhte sich der Reingewinn gar um über 16 Prozent auf 15,1 Millionen Franken.

Im Jahr 2018 feierte das Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen.

cf/kw

(AWP)