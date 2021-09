Mit dem Bau einer Protein-Anlage im US-Bundesstaat Nebraska hat der Maschinen- und Anlagenbauer Gea nach eigenen Angaben einen der grössten Aufträge seiner Geschichte an Land gezogen. Der Auftragswert liege im deutlich oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte der MDax -Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mit. Der Bau soll noch in diesem Jahr beginnen. Ende 2023 solle die neue Fabrik dann die Produktion aufnehmen.