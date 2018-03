Gea Group braucht neuen Vorstandschef

Dem Maschinenbauer Gea Group steht ein Wechsel an der Führungsspitze ins Haus. Der langjährige Vorstandsvorsitzende, Jürg Oleas (60), habe am Sonntag Aufsichtsratschef Helmut Perlet darüber informiert, dass er für eine Verlängerung seiner Amtszeit über den 31. Dezember 2019 hinaus nicht zur Verfügung steht, teilte der Konzern am Wochenende mit. Geplant sei, dass Oleas bereits zur Hauptversammlung im April 2019 aus dem Vorstand auszuscheide.