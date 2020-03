Gea hält trotz Verlust Dividende stabil

Der Maschinenbauer Gea will trotz eines Verlusts 2019 die Dividende stabil halten. Angesichts des soliden operativen Ergebnisses und des starken Barmittelzuflusses plane das Unternehmen, 85 Cent je Aktie an die Aktionäre zu zahlen, wie der MDax -Konzern am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Das ist genauso viel wie im Vorjahr. Gea hatte bereits Ende Januar vorläufige Geschäftszahlen für 2019 vorgelegt.