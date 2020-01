Gea rutscht nach Abschreibung in die Verlustzone - Aktie gibt nach

Der Maschinenbauer Gea muss auf seine italienische Tochter Pavan millionenschwere Abschreibungen vornehmen. Das Unternehmen erwartet daher für das Jahr 2019 einen Verlust, teilte Gea am Montag in Düsseldorf mit. 2018 hatte Gea unter dem Strich noch einen auf die Aktionäre entfallenden Gewinn von 113 Millionen Euro ausgewiesen. An der Börse gab die im MDax notierte Aktie am Nachmittag zuletzt um knapp 2 Prozent nach.