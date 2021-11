Gea verdoppelt Gewinn nahezu - Ausblick trotz Chipmangel bestätigt

(Ausführliche Fassung) - Zum fünften Mal in Folge hat der Maschinen- und Anlagenbauer Gea in einem Quartal mehr Aufträge verzeichnet. Auch insgesamt kann der Konzern ein Quartal mit guter Entwicklung vorweisen - und doch reicht das nicht für eine höhere Jahresprognose. Denn auch Gea bekommt die weltweiten Lieferengpässe zu spüren. "Die Situation ist schon belastend für die Industrie", sagte Konzernchef Stefan Klebert am Freitag in einer Telefonkonferenz vor Journalisten. Die Anleger zeigten sich enttäuscht, die im MDax notierte Aktie knickte am Vormittag leicht ein.