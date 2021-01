Geberit-Aktien mit Gewinnmitnahmen unter Druck

Die Aktien von Geberit sind am Donnerstag nach der Vorlage von Umsatzzahlen zunächst etwas fester in den Handel gestartet, rutschten anschliessend aber ins Minus ab. Geberit hat im Schlussquartal 2020 überraschend gut abgeschnitten und übertraf mit dem Umsatz und dem Margen-Ausblick die Erwartungen. Im Handel ist von "Sell on good News" die Rede.