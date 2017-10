Geberit liegt mit Umsatz nach 9 Monaten über Vorjahr - Umsatz-Prognose angepasst

Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 den Umsatz leicht gesteigert, die Gewinnziffern dagegen nicht ganz gehalten. Der Umsatz wuchs um 1,4% auf 2,20 Mrd CHF, bereinigt um die Währungseinflüsse ergab sich ein organisches Plus gegenüber dem Vorjahr von 3,0%. Im Umsatzanstieg sind negative Währungseffekte in der Höhe von 4 Mio CHF enthalten, sowie der umsatzmindernde Verkauf von Koralle und Varicor, wie Geberit am Dienstag mitteilt.