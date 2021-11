Gebührenärger: British Airways droht mit weniger Flügen in Heathrow

Eine geplante Erhöhung der Passagierabgaben am grössten britischen Flughafen London-Heathrow sorgt bei Airlines für Ärger. Die British-Airways-Mutter IAG drohte am Montag, die Zahl ihrer Verbindungen an dem Drehkreuz zu reduzieren, falls die Ankündigung umgesetzt wird. Die Gebühren in Heathrow zählten bereits zu den höchsten weltweit und stiegen immer weiter, sagte IAG-Chef Luis Gallego am Montag in London.