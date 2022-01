Gebührenstreit: Amazon UK akzeptiert wieder Visa-Kreditkarten

Der Online-Gigant Amazon will in Grossbritannien anders als angekündigt weiter Kreditkarten von Visa als Zahlungsmittel akzeptieren. Wegen eines Streits über aus Amazon-Sicht zu hohe Gebühren hatte der Online-Händler im November angekündigt, die Karten vom 19. Januar an nicht mehr zu anzunehmen. Nun zeichnet sich eine Einigung ab.