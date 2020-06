Gegen schwere Radunfälle: Nachrüstsatz für Abbiegeassistenten in Lkw

Continental will in Nutzfahrzeugen einen Abbiegeassistenten nachrüsten lassen, um die Zahl schwerer Unfälle mit Radfahrern oder Fussgängern im Strassenverkehr zu verringern. Die auf einem Radarsystem basierende Technik könne auch in älteren Modellen zum Einsatz kommen, erklärte der Konzern am Dienstag.