Gekündigte Deutsche-Bank-Händler hatten Zugang zu ihren Firmenmails

Die Deutsche Bank will im Zuge ihres Konzernumbaus weltweit rund 18 000 Vollzeitstellen streichen. Aus dem weltweiten Aktienhandel steigt das Institut komplett aus. Erste Mitarbeiter in London und New York wurden Anfang Juli entlassen. "Der Zugang zu den Handelssystemen wurde umgehend abgeschaltet, als die Mitarbeiter über ihre Entlassung informiert wurden", erklärte das Institut. Eine geringe Anzahl habe über mobile Geräte für einen begrenzten Zeitraum aber weiterhin Zugriff auf ihre Firmen-Emails gehabt. Nach Informationen der "Financial Times" handelte es sich um etwa 50 Händler./mar/DP/jha

(AWP)