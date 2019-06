Geldregen für Mobilitäts-Start-ups

Die Risikokapitalgeber zeigten sich grosszügiger - aber auch wählerischer, sagte Oliver-Wyman-Partner Matthias Bentenrieder: "Die Zeiten, in denen selbst die gewagtesten Konzepte finanziert wurden, sind vorbei." Heute müssten die Geschäftsmodelle schon gut sein.

Start-up-Hubs in Berlin oder London könnten sich zwar auch zunehmend etablieren. "Dennoch droht Europa in Sachen Mobilitätsgründungen abgehängt zu werden", sagte Oliver-Wyman-Manager Andreas Nienhaus.

Die meisten Mittel fliessen der Studie zufolge an Mobilitätsdienstleister in Amerika. In China holten Spezialisten für alternative Antriebe auf. Die höchste einzelne Risikokapital-Zufuhr sicherte sich 2018 der Roboterauto-Spezialist Cruise in San Francisco: Die GM-Tochter sammelte 3,4 Milliarden Dollar ein. Viel Risikokapital lockten auch der junge chinesische E-Autobauer Nio und der kalifornische Ladeinfrastruktur-Spezialist ChargePoint an. In Deutschland lag die Gebrauchtwagenplattform Auto1 mit 460 Millionen Euro vom japanischen Investor Softbank vorn, so Wyman./rol/DP/stk

(AWP)