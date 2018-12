General Dynamics-Tochter hat Fahrzeugwerke FWW übernommen

Das europäische Tochterunternehmen des US-Konzerns General Dynamics hat die Fahrzeugbau, Wehrtechnik, Wehrinstandsetzung (FWW) Fahrzeugwerk GmbH (Oertzenhof) übernommen. Der Kauf durch die General Dynamics Europeans Land Systems sei mit Wirkung vom 1. Dezember vollzogen worden, teilte der bisherige FWW-Eigentümer Thomas Bockhold am Mittwoch in Oertzenhof (Mecklenburgische Seenplatte) mit. Er habe das Unternehmen mit 220 Mitarbeitern an fünf Standorten aus Altersgründen verkauft. Zuvor hatten mehrere Medien über den Verkauf berichtet.