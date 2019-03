General Electric setzt ab 2020 auf wieder bessere Geschäfte

Die kriselnde US-Industrie-Ikone General Electric (GE) sieht Licht am Ende des Tunnels. Ab dem kommenden Jahr will der angeschlagene Siemens-Rivale im operativen Geschäft wieder Geld erwirtschaften. Der sogenannte Cashflow soll 2020 positiv sein und sich 2021 deutlich verbessern. 2019 werde im operativen Geschäft noch ein Kapitalabfluss von bis zu zwei Milliarden Dollar erwartet, teilte GE am Donnerstag in Boston mit.