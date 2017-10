General Electric stellt Zuggeschäft auf den Prüfstand

Der US-Mischkonzern General Electric (GE) stellt offenbar sein Zuggeschäft auf den Prüfstand. Erwägt werde die Suche nach einem Partner, eine Ausgliederung oder ein Verkauf, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ/Freitagausgabe) unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Der neue Chef John Flannery hatte vergangene Woche wegen schwacher Geschäfte die Jahresprognose drastisch gekappt und eine Verschlankung des Konzerns angekündigt. So will sich der Konzern in den kommenden Jahren von Geschäften im Wert von 20 Milliarden US-Dollar trennen.