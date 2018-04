Der Automobilkonzern General Motors stellt die Veröffentlichung seiner monatlichen Absatzzahlen ein. GM-Manager Kurt McNeil begründete dies in einer Stellungnahme vom Dienstag damit, dass monatliche Verkaufszahlen keinen adäquaten Einblick in das Geschäft des Konzerns oder der Automobilindustrie insgesamt zuliessen. GM will künftig die Verkaufszahlen jeweils zum Quartalsende veröffentlichen.